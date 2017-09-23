Испанский тренер Пако Хемес оказывал помощь жертвам землетрясения в Мексике

Испанский специалист Пако Хемес, являющийся главным тренером «Крус Асуль», стал волонтёром после мощного землетрясения в Мексике.
47-летний Хемес вышел на улицы и вместе с другими добровольцами занимался работой по оказанию помощи пострадавшим.
По последним данным, число погибших в результате мощного землетрясения в Мексике, произошедшего 19 сентября, достигло 273.
Бывший наставник «Райо Вальекано» и «Гранады» возглавил «Крус Асуль» осенью прошлого года.
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Видео можно посмотреть в «Твиттере».
В результате землетрясения в Мексике погиб 8-летний футболист «Америки»