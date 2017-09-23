Тренер «Монако» Жардим: победить 4:0 в Лилле — великолепный результат

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча 7-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем». Монегаски на выезде одержали победу со счётом 4:0. Голами отметились Стеван Йоветич, Рашид Геззаль и Радамель Фалькао, сумевший оформить дубль.
«Наша цель заключалась в том, чтобы взять три очка. Наша команда провела очень серьёзный матч. Мы одержали заслуженную победу. Теперь пришло время готовиться к матчу с „Порту“. Для нас ближайший матч — самый важный. Мы добились прекрасного результата. Победить со счётом 4:0 в Лилле — великолепный результат», — приводит слова португальца L'Équipe.
Дубль Фалькао помог «Монако» разгромить «Лилль»