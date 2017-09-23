В Австрии игрока дисквалифицировали за ответ фанатам на расистские оскорбления

Ганский нападающий «Альтаха» Бернард Текпетей, выступающий в клубе на правах аренды из «Шальке-04», по итогам домашнего матча Кубка Австрии с «Унион Гуртен» (4:3) дисквалифицирован на две игры решением федерации футбола страны за ответ на оскорбления со стороны болельщиков, сообщает BBC Sport.
20-летний футболист подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей на протяжении всего матча. В ответ Текпетей, который стал автором победного гола, использовал момент для празднования забитого мяча, чтобы подбежать в сторону гостевого сектора и показать обидчикам неприличные жесты руками. Главный судья встречи за это показал игроку красную карточку, а футбольная федерация Австрии поддержала такое решение арбитра.
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