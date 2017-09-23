Д. Комбаров: много есть что вспомнить, но главное, конечно, чемпионский сезон

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, продливший контракт с красно-белыми до 2020 года, рассказал о самых ярких моментах своей карьеры в московском клубе.
«Есть несколько запоминающихся моментов. Например, когда забил свой первый гол. Тогда играли в «Лужниках» с «Зенитом». На 88-й минуте судья назначил пенальти: я подошёл к точке и исполнил. Победа 1:0 в переполненных «Лужниках» – это просто фантастика.
Какой еврокубковый эпизод запомнился больше всего? Гол «Марселю» в Лиге чемпионов. Я прострелил, а соперник забил в свои ворота. Много есть что вспомнить, но главное, конечно, это чемпионский сезон. Не конкретная игра, а целый сезон в жизни многих людей. В том числе и в моей.
16 лет не выигрывали, и вот, наконец, именно наша команда завоевала для болельщиков, родителей, друзей долгожданный трофей, титул чемпиона России. Это самое главное событие в моей спартаковской карьере», — поведал Комбаров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате».