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ФНЛ готова помочь «Балтике» в деле против издания по поводу публикации о Себае

23 сентября 2017, суббота. 13:13 Футбол

ФНЛ выступила с заявлением, в котором выразила поддержку «Балтике» по поводу возмущения клуба относительно публикации в калининградской газете «Новые колёса». Статья по поводу поведения нападающего «Балтики» Сенина Себая во время выездного матча с «Крыльями Советов» вышла в издании с заголовком «Бунт негра против судьи».

«После матча 14-го тура «Крылья Советов» — «Балтика» калининградская газета «Новые колёса» позволила себе публикацию с заголовком, который, по нашему мнению, является оскорбительным по отношению к нападающему балтийской команды ивуарийцу Сенина Себаи. Одного из самых ярких футболистов ФНЛ в нынешнем сезоне издание, к «творчеству» которого и раньше неоднократно возникали вопросы, именует не по фамилии, не по амплуа, а эпитетами, которые подчеркивают его расовое происхождение.

В настоящий момент юристы «Балтики» собирают материалы для обращения в суд. Футбольная национальная лига полностью разделяет возмущение «Балтики». По нашему мнению, упомянутая публикация, безусловно, выходит за рамки допустимого в современном обществе. Со своей стороны мы готовы предоставить калининградскому клубу любую юридическую помощь для справедливого и соразмерного наказания пренебрегших как профессиональной, так и человеческой этикой сотрудников издания.

ФНЛ с самого первого дня своего существования обозначала непримиримую позицию по отношению к любым формам расизма и ксенофобии. Мы были одними из инициаторов ужесточения наказаний за упомянутые явления в российском футболе. Категорическое неприятие любых проявлений дискриминации по этническому, расовому, религиозному, а также любым другим признакам, равно как и максимально жёсткую реакцию на них, ФНЛ гарантирует всем не желающим жить по общепринятым нормам приличия и впредь», — говорится в заявлении пресс-службы ФНЛ.

«Балтика» подаст в суд на издание, опубликовавшее статью о нападающем Себае
Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
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ФК Балтика Расизм ФНЛ
Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
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