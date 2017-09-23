Джано получил травму в матче «Спартака» с «Анжи»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил травму в ходе первого тайма матча с «Анжи» в 11-м туре российской Премьер-Лиги. На 36-й минуте грузинский футболист вынужденно покинул поле, вместо него вышел Лукас Фернандо.
Как сообщили в эфире телеканала «Наш футбол», по предварительной информации, у Джано проблемы с голеностопом, но есть вероятность, что он сыграет в ближайшем матче с «Ливерпулем» (26 сентября) в Лиге чемпионов.
Напомним, на данный момент в лазарете «Спартака» находятся Денис Давыдов, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Георгий Тигиев и Зе Луиш. Все они не принимают участия в игре с «Анжи».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Анжи». Идёт второй тайм, счёт — 1:0 в пользу красно-белых.