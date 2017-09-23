Педро Роша: в «Спартаке» самая лучшая атмосфера перед Лигой чемпионов

Форвард московского «Спартака» Педро Роша поделился впечатлениями после ничьей с «Анжи» в матче 11-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:2.
«Смотрел за матчем с трибуны. Очень хотелось помочь партнерам, тянуло на поле. Увы, сегодня не мог сыграть. Сделаю это в следующем матче. У нас не получилось победить «Анжи», но команда билась до последней минуты.
Атмосфера в команде перед Лигой чемпионов? Самая лучшая. Уверен нас ждет большой матч и мы сделаем все ради победы", — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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