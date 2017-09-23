Клопп: я правда думаю, что у «Ливерпуля» всё в полном порядке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Лестер Сити» в матче шестого тура АПЛ. Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
«Я действительно думаю, что на данный момент у «Ливерпуля» всё в полном порядке. Три гола являются доказательством для общественности, это своего рода сигнал: мы здесь, всё хорошо. Давайте сделаем следующий шаг вместе, нам нужно быть одним целым», — цитирует Клоппа ВВС.
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