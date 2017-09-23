Гвардиола: «Манчестер Сити» не ждёт стандартов и контратак, а ведёт свою игру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (5:0) в домашнем матче шестого тура АПЛ.
«Мы неплохо играли на старте и создали несколько моментов, но потом забыли, что мяч должен постоянно находиться в движении. Нам не хватало скорости, стремительности. У противника были шансы забить гол в наши ворота. Но минут за десять до первого гола темп игры изменился. Гол Лероя помог нам собраться и продолжить борьбу так, как мы это делали в последних матчах.
Мы играли на высокой скорости и были терпеливы, когда требовалось. Болельщикам нравятся драматичные поединки, в которых быстро возникают голевые ситуации и игроки забивают мячи. Мы не ждём стандартов и контратак, а ведём свою игру. Во втором тайме команда была готова бороться за результат. Мы продолжали владеть мячом, быстро передвигались по полю и забили ещё четыре гола», — цитирует тренера сайт «Манчестер Сити».