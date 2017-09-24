Хендерсон: «Ливерпуль» с нетерпением ждёт встречи со «Спартаком»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, ставший автором победного гола в ворота «Лестер Сити» (3:2) в матче шестого тура АПЛ, остался доволен игрой своей команды в гостях, с нетерпением ожидая следующего матча — встречи со «Спартаком» в Москве в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы боролись до конца и показали характер. Мы можем играть лучше, но в нашей игре уже заметны улучшения. Я чувствовал, что мы неплохо защищаемся большую часть матча, очевидно, Миньоле блестяще парировал удар с пенальти.
Мы заслужили два гола в первом тайме, поскольку играли отлично. В целом мы в восторге от результата и выступления в целом, с нетерпением ждём следующую игру. Думаю, мы успешно восстановимся к тяжёлому матчу со «Спартаком», — приводит слова капитана клубная пресс-служба.
Игра «Спартака» и «Ливерпуля» в столице России состоится 26 сентября и начнётся в 21:45 мск.