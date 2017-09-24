175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хендерсон: «Ливерпуль» с нетерпением ждёт встречи со «Спартаком»

24 сентября 2017, воскресенье. 03:31 Футбол

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, ставший автором победного гола в ворота «Лестер Сити» (3:2) в матче шестого тура АПЛ, остался доволен игрой своей команды в гостях, с нетерпением ожидая следующего матча — встречи со «Спартаком» в Москве в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы боролись до конца и показали характер. Мы можем играть лучше, но в нашей игре уже заметны улучшения. Я чувствовал, что мы неплохо защищаемся большую часть матча, очевидно, Миньоле блестяще парировал удар с пенальти.

Мы заслужили два гола в первом тайме, поскольку играли отлично. В целом мы в восторге от результата и выступления в целом, с нетерпением ждём следующую игру. Думаю, мы успешно восстановимся к тяжёлому матчу со «Спартаком», — приводит слова капитана клубная пресс-служба.

Игра «Спартака» и «Ливерпуля» в столице России состоится 26 сентября и начнётся в 21:45 мск.

«Ливерпуль» перед игрой Лиги чемпионов со «Спартаком» победил «Лестер Сити»
Источник: Неофициальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Ливерпуль ФК Спартак Джордан Хендерсон
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
03:57 Гвардиола передал указания Уолкеру с помощью боллбоя
03:31 Хендерсон: «Ливерпуль» с нетерпением ждёт встречи со «Спартаком»
03:11 Дибала: мои голы — это здорово, но трофеи «Ювентуса» важнее
02:40 Моуринью: рефери велел мне уйти, и я ушёл
02:26 Нападающий «Рейнджерс» в подкате сбил своего тренера в дерби старой фирмы
02:01 Кения лишена права проведения Кубка африканских наций
01:39 Дортмундская «Боруссия» установила клубный рекорд на старте сезона
01:27 Фанаты «МЮ» снова пели про размер пениса Лукаку, клуб устанавливает их личности
01:16 Альба: при любой опеке Месси очень сложно остановить
00:44 Аллегри объяснил, почему Игуаин начал туринское дерби в запасе «Ювентуса»
00:40 Недвед решил возобновить карьеру в любительском клубе из Чехии
00:32 Сарри: «Наполи» пришлось играть на поле, которое недостойно матча Серии А
00:22 Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Бенфика» победила «Пасуш де Феррейру»
00:15 Парфёнов: Милевскому в «Тосно» было тяжело, он очень сильно переживал
00:08 Зидан: когда Роналду не забивает, вы всегда спрашиваете о нём, но он спокоен
00:04 Пьянич: никаких проблем в туринском дерби у «Ювентуса» не возникло
23 сентября 2017, суббота
23:56 Себальос: именно о таком дебюте в стартовом составе «Реала» я и мечтал
23:51 Источник: Неймар зарабатывает в «ПСЖ» около € 100 тыс. в день
23:45 Гвардиола: «Манчестер Сити» не ждёт стандартов и контратак, а ведёт свою игру
23:38 «Ювентус» разгромил «Торино» и догнал по количеству очков «Наполи»
23:35 Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Жирону» и закрепиться на 1-м месте
23:10 «Динамо» — ЦСКА — 0:0. Видеообзор матча 11-го тура РФПЛ
22:57 Бакаев: если будем допускать такие же ошибки с «Ливерпулем», пропустим 5 мячей
22:52 «Лион» сыграл вничью со счётом 3:3 с «Дижоном», «Бордо» переиграл «Генгам»
22:48 Клопп: я правда думаю, что у «Ливерпуля» всё в полном порядке
22:41 «Спартак» установил антирекорд посещаемости в текущем сезоне
22:30 Червиченко: проблема «Спартака» не в игроках, а в тех, кто руководит клубом
22:23 Конте: несмотря на крупный счёт, для «Челси» игра со «Стоком» была сложной
22:10 Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» выиграл у «Цюриха»
22:10 Гол Жулиано помог «Фенербахче» одолеть «Бешикташ», Нету получил красную карточку
22:09 Селфи Промеса с Глушаковым, крик Карреры и другие фото матча «Спартак» – «Анжи»
22:04 З. Бакаев: у «Спартака» спорные моменты не свистелись, а у «Анжи» всё свистелось
21:54 Ребров: нельзя получать такие глупые голы, со стороны это смотрится по-идиотски
21:54 Обследование подтвердило сотрясение мозга у Марио Фернандеса
21:51 «Спартак» — «Анжи» — 2:2. Видеообзор матча 11-го тура РФПЛ
21:49 Каррера рассказал, о чём говорил с игроками в раздевалке после матча с «Анжи»
21:41 Каррера: «Спартак» ведёт в счёте и не может выиграть, это какое-то проклятье
21:38 Скрипченко: быстрые атаки «Анжи» должны были сделать счёт 3:1
21:36 Педро Роша: в «Спартаке» самая лучшая атмосфера перед Лигой чемпионов
21:28 «Ливерпуль» перед игрой Лиги чемпионов со «Спартаком» победил «Лестер Сити»
21:21 Каррера: у Джано сильный ушиб, Комбарова заменил из-за усталости
21:20 «Малага» в меньшинстве отыгралась с 1:3 и набрала первое очко в сезоне
21:19 Дортмундская «Боруссия» со счётом 6:1 разгромила мёнхенгладбахскую
21:16 Кадиев: «Спартак» привыкает, что ему помогают, моё мнение — пенальти натянули
21:06 Пресс-конференция Карреры и Скрипченко после матча «Спартак» — «Анжи»: LIVE!
Все новости RSS
Партнерский контент