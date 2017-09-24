Защитник «Жироны» Маффео рассказал, о чём его спрашивал Месси

20-летний защитник «Жироны» Пабло Маффео после домашнего поражения от «Барселоны» (0:3) в матче шестого тура испанской Примеры рассказал, о чём его спрашивал нападающий сине-гранатовых Лионель Месси.
«Он задал мне пару вопросов — был ли я арендован у „Манчестер Сити“ и сколько мне лет. Всё было хорошо. Я должен был опекать его, быть рядом с ним, а не смотреть за мячом. Это трудно не только в футбольном плане, но и в психологическом. Я ценю доверие тренера ко мне», — приводит слова Маффео FourFourTwo.
Маффео перешёл в «Жирону» из «Манчестер Сити» на правах аренды в декабре прошлого года.
Альба: при любой опеке Месси очень сложно остановить