«Луч-Энергия» и «Факел» не выявили победителя

«Луч-Энергия» сыграл вничью с «Факелом» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 0:0.
«Луч-Энергия» набрал 13 очков и располагается на 15-м месте в турнирной таблице ФНЛ. «Факел» имеет в своём активе аналогичное количество баллов и занимает 16-ю позицию
В следующем туре команда из Владивостока на своём поле сыграет с «Ротором-Волгоград». Эта игра пройдёт 30 сентября. Воронежский клуб в этот же день встретится на выезде с «Олимпийцем».