Карьера Ван Нистелроя в «МЮ» подошла к концу после ссоры с юным Роналду

Карьера бывшего нападающего сборной Нидерландов Руда Ван Нистелроя в «Манчестер Юнайтед» подошла к концу после его ссоры с тогда ещё юным Криштиану Роналду, который сейчас выступает в «Реале». Об этом написал в своей биографии советник бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Аластейр Кэмпбелл, который является близким другом экс-наставника манкунианцев Алекса Фергюсона
«Последней каплей стало, когда Ван Нистелрой сказал Роналду, что тот нашёл нового отца в лице Карлуша Кейруша, работавшего тогда в тренерском штабе «МЮ». Он сказал это немного времени спустя после того, как отец Роналду, который был алкоголиком, скончался. Кейруш попросил Ван Нистелроя проявить уважение, а голландец сказал, что не уважает никого. Руд позже извинился, но Роналду его извинений не принял. Когда Алекс Фергюсон узнал об этом, то послал Ван Нистелроя домой. Алекс не знал, что с ним делать дальше», — приводит фрагмент из автобиографии Кэмпбелла Daily Mail.
Руд Ван Нистелрой выступал за «МЮ» с 2001 по 2006 год, после чего перешёл в «Реал». Роналду защищал цвета манкунианцев с 2003 по 2009 год, после чего также перешёл в мадридский клуб.