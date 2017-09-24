Манчини опубликовал видео, на котором он восхищается стадионом «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в своём «инстаграме» опубликовал видео со стадиона клуба «Краснодар». Итальянский специалист на видео не скрывал своего восхищения этим сооружением.
«Мы прекрасно выступили, и нам удалось вырвать победу на этом стадионе! Суперигра», — написал наставник «Зенита».
Напомним, что «Зенит» выиграл у «Краснодара» со счётом 2:0. Победу петербургской команде принесли голы Александра Ерохина и Дмитрия Полоза.
Посмотреть видео, на котором Роберто Манчини восхищается стадионом «Краснодара», можно на «Чемпионате».
Манчини: стадион «Краснодара» просто фантастический!