Ловрен стал жертвой ограбления и признался, что боится похищения своих детей

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен сообщил, что его ограбили в Загребе. Злоумышленники пробрались в дом, арендованный футболистом для его семьи, и вынесли оттуда деньги и драгоценности.
«Меня действительно ограбили. У меня украли практически всё, а я ничего не слышал. Такое ощущение, будто преступники меня усыпили. Они могли похитить моих детей, а я бы никак не смог этому помешать.
У меня сейчас трудный период в жизни. Страшно боюсь, что моих детей похитят. Я потратил большую сумму, чтобы удалить фотографии своих детей из Интернета. Не знаю, что бы случилось, если бы я проснулся и столкнулся с грабителями", — приводит слова Ловрена The Sun.
Напомним, Ловрен должен был дать показания в суде против экс-президента загребского «Динамо» Здравко Мамича. Функционер подозревается в финансовых махинациях. Неизвестно, связаны ли эти два события.