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Венгер: уход Гиббза был более болезненным, чем Окслейд-Чемберлена

25 сентября 2017, понедельник. 09:37 Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер провёл параллель между защитником Кираном Гиббзом и полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом. Француз признался, что уход Гиббза во время летнего трансферного окна воспринял болезненнее, чем Окслейд-Чемберлена.

«Гиббз был как член семьи для «Арсенала». Он не просил продать его, это было взаимное решение. Киран хотел играть, ему 27 лет, он хочет выходить на поле. Это было трудное решение, но, с другой стороны, когда футболист столько лет верой и правдой служил клубу, нужно принять это.

У нас есть Колашинац, Монреаль. Нельзя держать в команде трёх левых защитников. Это правда, что расставание с Гиббзом более болезненное, чем с Окслейд-Чемберленом. Всё же Киран был в команде с 10 лет. Когда он приехал, то играл на позиции левого вингера, я же разглядел в нём левого защитника», — цитирует Венгера Daily Mail.

Во время летнего трансферного окна Гиббз перешёл в «Вест Бромвич Альбион». 25 сентября «дрозды» в матче 6-го тура АПЛ сыграют против «Арсенала». Начало – в 22:00 мск.

Венгер: на групповом этапе Лиги чемпионов не так много интересных матчей
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Вест Бромвич Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Арсен Венгер Киран Гиббз
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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