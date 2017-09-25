Райола: Лукаку хочет, чтобы фанаты перестали петь песню про размер его пениса

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку недоволен песней, которую фанаты исполняют в его честь. Об этом рассказал агент игрока Мино Райола. Болельщики манкунианского клуба в тексте говорят о размере пениса бельгийского игрока. Агент Лукаку в интервью The Times от имени форварда призвал болельщиков прекратить это.
«Он хочет, чтобы болельщики перестали петь эту песню. О ней говорят больше, чем о футболе. Это и его, и моё мнение», — сказал Райола.
В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» сообщили, что пытаются установить личности болельщиков, которые неуважительно относятся к футболисту.
«МЮ» попросил запретить фанатам петь песню о Лукаку, посчитав её расистской