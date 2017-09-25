Бартра: «Боруссия» может добиться положительного результат в матче с «Реалом»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча состоится 26 сентября.
«Реал» выступает на экстраординарном уровне – это одна из лучших команд в Европе. Но опыт, который мы накопили в очных матчах с ними, должен помочь («Боруссия» дважды сыграла с «Реалом» вничью в прошлом сезоне ЛЧ. — Прим. «Чемпионата»). Это добавляет уверенности. Мы знаем, на что способны, и верим, что добьёмся желаемого. Мы хорошо играли в последнее время.
В составе «Реала» много опытных футболистов, они талантливы и опасны. Нужно быть очень внимательными, поскольку «Реал» действует компактно. Нужно быть максимально сконцентрированными», — цитирует Бартру AS.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» — «Реал». Начало – в 21:45 мск.