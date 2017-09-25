Футбольные фанаты отняли у восьмиклассника значок «Спартака» и телефон

На севере Москвы трое неизвестных ограбили восьмиклассника, и в настоящее время ведётся розыск по приметам. В службу «02» поступила информация об ограблении 14-летнего жителя столицы, ученика 8 класса.
«По предварительным данным, на ул. Клинская к подростку подошли трое незнакомых ребят 16-17 лет, сорвали с потерпевшего значок футбольного клуба «Спартак», вырвали из рук телефон Samsung и скрылись», — цитирует агентство городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах
Мальчик сообщил приметы злоумышленников — по его словам, неизвестные были одеты как футбольные фанаты. Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведётся розыск подозреваемых.
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