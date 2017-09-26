Сусо – о продлении контракта с «Миланом»: сделаю всё ради этого клуба

Нападающий «Милана» Сусо прокомментировал решение продлить контракт с россонери. Испанский футболист оставил сообщение на своей странице в «Инстаграме».
«Этот день навсегда останется одним из самых важных в моей жизни. Я продлил контракт до 2022 года. Возможность оставаться рядом с семьёй, партнёрами по команде наполняет меня эмоциями. Особенно хочу сказать спасибо директорам «Милана». Я отдам всё ради успеха этой команды. Вперёд, «Милан», — говорится в сообщении.
Сусо выступает за «Милан» с 2015 года. В минувшем сезоне испанец провёл 34 матча в Серии А (33 — с первых минут), забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.
Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Сусо.
«Милан» объявил о продлении контракта с Сусо