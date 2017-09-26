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Сусо – о продлении контракта с «Миланом»: сделаю всё ради этого клуба

26 сентября 2017, вторник. 10:35 Футбол

Нападающий «Милана» Сусо прокомментировал решение продлить контракт с россонери. Испанский футболист оставил сообщение на своей странице в «Инстаграме».

«Этот день навсегда останется одним из самых важных в моей жизни. Я продлил контракт до 2022 года. Возможность оставаться рядом с семьёй, партнёрами по команде наполняет меня эмоциями. Особенно хочу сказать спасибо директорам «Милана». Я отдам всё ради успеха этой команды. Вперёд, «Милан», — говорится в сообщении.

Сусо выступает за «Милан» с 2015 года. В минувшем сезоне испанец провёл 34 матча в Серии А (33 — с первых минут), забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Сусо.

«Милан» объявил о продлении контракта с Сусо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
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