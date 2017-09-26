Янузай: благодарен Моуринью, что позволил мне перейти в «Реал Сосьедад»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай рассказал, как ему работалось под руководством Луи ван Гала, а также поблагодарил нынешнего главного тренера Жозе Моуринью за поддержку.
«Когда ван Гал возглавил «МЮ», для меня наступило трудное время. Уже не было той свободы, что раньше. Вингеру нужна уверенность, нужно, чтобы тренер говорил: «Иди и заставь своей игрой зрителей вскочить со своих мест». Но с ним мы играли медленно. Многие игроки «МЮ» не получали удовольствия от футбола. У меня было немало трудных разговоров с ван Галом.
Многие видели, что я уже не тот Янузай, что был в начале карьеры в «МЮ». Райан Гиггз пытался поддержать меня. Но это был уже не тот «Манчестер Юнайтед», которого все боялись. На «Олд Траффорд» приезжали с мыслью о том, что здесь можно победить.
Когда пришёл Моуринью, ему нужно было быстро принимать решения. Я не играл два года. Он отличный тренер и был честен со мной. Он позволил уйти, попытать счастья в другой команде.
Теперь я должен проявить себя в новом клубе и надеюсь, своей игрой заслужу вызов в сборную Бельгии и сыграю на чемпионате мира», — цитирует Янузая Daily Mail.
В текущем сезоне Ла Лиги 22-летний Янузай принял участие в 3 матчах.