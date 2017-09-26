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Гамула: проблемы «Спартака» идут не от класса, а от психологии

26 сентября 2017, вторник. 14:00 Футбол

Бывший главный тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата» Игорь Гамула поделился мнением о проблемах «Спартака».

«Истерики вокруг «Спартака»? Вокруг этой команды всегда что-то обсуждают. Сколько себя помню, так было. Тут от любви до ненависти один шаг. То на руках носят и вместе на машинах прыгают. То свои же приложат, хотя еще ничего трагичного не случилось. И приложат так, что вся уверенность уходит. Чувствуешь себя некомфортно. Отсюда идут и результаты.

Кто-то мог предсказать такое развитие событий с «Тосно»? Или сколько в Хабаровске не забили? Это идёт не от класса, а от психологии. Все эти шорохи, эти движения с разных сторон… Каждый хочет себя обозначить – и эксперты, и болельщики. У нас ведь все разбираются в футболе. Правда, никто не играл, но рассуждать горазды. Попробовали бы поиграть, тогда бы, наверное, меньше говорили. А так слушаешь людей – объяснят что-угодно: и кому куда бежать, и кому как навешивать», — сказал Гамула.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Игорь Гамула
Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
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