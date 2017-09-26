Защитник «Спартака» Тигиев раньше марта 2018 года на поле не выйдет

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев, получивший травму в матче 10-го тура чемпионата страны с «Тосно» (2:2), прооперирован в Риме. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. 22-летнему футболисту выполнена пластика передней крестообразной связки, частичная резекция наружного мениска и швы обоих менисков.
По словам руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова, возвращение Георгия к тренировкам в общей группе можно ожидать в конце марта 2018 года.
В текущем сезоне РФПЛ Георгий Тигиев успел принять участие в 3 матчах.
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