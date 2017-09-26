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Форма сборной СССР включена в рейтинг лучших в истории по версии FourFourTwo

26 сентября 2017, вторник. 14:39 Футбол

Британское издание FourFourTwo включила форму сборной СССР образца 1970 года в рейтинг 50 лучших в истории футбола. Данный образец занял 33-е место, а рейтинг был составлен при помощи консультанта спортивных брендов Нила Херда.

Как считает издание, форма сборной СССР, которая была дополнена черным комплектом вратаря Льва Яшина на чемпионате мира в Мексике, выглядела «угрожающей».

Сборная СССР на ЧМ-1970

Сборная СССР на ЧМ-1970

Первое место в рейтинге заняла домашняя форма сборной Дании образца 1986 года. На второй позиции — форма аргентинского клуба «Бока Хуниорс» 1981 года, а на третьем — сборной Нидерландов 1976 года.

Форма сборной Дании 1986 года

Форма сборной Дании 1986 года

Форма «Бока Хуниорс» 1981 года

Форма «Бока Хуниорс» 1981 года

Форма сборной Нидерландов 1976 года

Форма сборной Нидерландов 1976 года

Источник: FourFourTwo Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
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