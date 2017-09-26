Форма сборной СССР включена в рейтинг лучших в истории по версии FourFourTwo

Британское издание FourFourTwo включила форму сборной СССР образца 1970 года в рейтинг 50 лучших в истории футбола. Данный образец занял 33-е место, а рейтинг был составлен при помощи консультанта спортивных брендов Нила Херда.
Как считает издание, форма сборной СССР, которая была дополнена черным комплектом вратаря Льва Яшина на чемпионате мира в Мексике, выглядела «угрожающей».
Сборная СССР на ЧМ-1970
Первое место в рейтинге заняла домашняя форма сборной Дании образца 1986 года. На второй позиции — форма аргентинского клуба «Бока Хуниорс» 1981 года, а на третьем — сборной Нидерландов 1976 года.
Форма сборной Дании 1986 года
Форма «Бока Хуниорс» 1981 года
Форма сборной Нидерландов 1976 года