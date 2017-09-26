Хайрутдинов: самая масштабная реконструкция «Лужников» завершилась в этом году

Заместитель директора по административной работе «Лужников» Ильгиз Хайрутдинов рассказал, сколько раз арена претерпела изменения за свою историю.
«Лужники» претерпели три реконструкции. Первая была с 1976 по 1978 год, когда СССР готовился к Олимпиаде-80. Вторая была проведена в 1998-м, тогда на этих колоннах появилась крыша. Самая масштабная реконструкция завершилась в этом году, шла она с 2014-го. Из того, что было, остались лишь колонны и фасадная стена. Поменялось всё касающееся внутренней поверхности. В том числе фундамент, планировка и конструкция стадиона внутри. Основное отличие – раньше вокруг поля была беговая дорожка, теперь «Лужники» — чисто футбольный стадион», — передаёт слова Хайрутдинова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.