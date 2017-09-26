Исмаэл: гол в матче «Ахмат» — «Рубин» нужно было записывать на моё имя

Полузащитник «Ахмата» Исмаэл прокомментировал домашнюю победу над «Рубином» (1:0) в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги.
«Сложный был матч. «Рубин» играл осторожно, очень надёжно в обороне, забить им было нелегко.
Играть на синтетическом поле было гораздо труднее. В чемпионате Швеции мне доводилось несколько раз играть на подобном поле.
Мы все рады победе. Она была очень необходима нам после неудачи в кубковой игре. Считаю, что гол нужно было записывать на моё имя. После моего удара вратарь отбил мяч, который попал в игрока «Рубина». А это всё уже следствие. Так, наверное, было бы правильно.
Главное, конечно, что мы выиграли и взяли три очка», — приводит слова бразильца официальный сайт «Ахмата».
Момент с голом можно посмотреть на канале «Ахмата» в YouTube.