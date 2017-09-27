«Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1. Видеообзор матча

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» в родных стенах сыграл вничью с «Ливерпулем» — 1:1.
Хозяева поля вышли вперёд в счёте благодаря точному удару бразильского полузащитника Лукаса Фернандо со штрафного на 23-й минуте. «Ливерпуль» отыгрался уже через восемь минут, когда отличился ещё один бразилец, хавбек Филиппе Коутиньо, после голевой передачи от Садио Мане. Во второй половине встречи команды голов не забили.
Видеообзор матча «Спартак» — «Ливерпуль» доступен на официальном сайте УЕФА.
«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Москве