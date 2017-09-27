Бэйл: для «Реала» полезно иметь этот менталитет победителя

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл остался доволен игрой команды и собственным выступлением в матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Играя на выезде, подопечные Зинедина Зидана добились победы со счётом 3:1, а сам валлийский футболист стал автором гола и результативной передачи.
«Главным были победа и три очка, чтобы продолжать лидировать в группе. Также было важно, чтобы мы вновь прониклись уверенностью в своих силах. В чемпионате Испании мы не являемся лидерами, так что для «Реала» полезно иметь этот менталитет победителя», — приводит слова Бэйла beIN Sports.
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