Слуцкий: Боуэн выделялся с тех пор, как я приехал в «Халл»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал продление контракта с нападающим Джарродом Боуэном, который был признан лучшим молодым игроком Чемпионшипа в августе. 20-летний футболист подписал соглашение, которое рассчитано до 2020 года.
«Джаррод стал очень важным игроком в этом сезоне. Он также является игроком, способным прибавлять и расти. Боуэн выделялся с тех пор, как я приехал сюда минувшим летом. Я рад, что он согласился продлить контракт с нами», — цитирует Слуцкого сайт клуба.
В текущем сезоне Джаррод Боуэн под руководством Леонида Слуцкого принял участие в 10 матчах (все — с первых минут) Чемпионшипа и забил 6 голов (все — с игры).
Лучший молодой игрок августа в Чемпионшипе продлил контракт с «Халлом»