Симеоне: «Челси» одержал достойную и заслуженную победу

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признал закономерность поражения своей команды в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Испанская команда забила один гол, но позволила сопернику поразить свои ворота дважды.
«Челси» был лучше «Атлетико» и по ходу игры всё время чувствовал себя комфортнее. В целом «Челси» сыграл достойно, они были сильны и конкурентоспособны. Соперник одержал достойную и заслуженную победу, так что нужно поздравить его. Нам же нужно продолжать совершенствовать свою игру», — цитирует аргентинского специалиста Marca.
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