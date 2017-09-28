Спортивный директор «Барселоны»: желаю Матьё всего наилучшего

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес прокомментировал слова бывшего защитника команды Жереми Матьё, защищающего ныне цвета лиссабонского «Спортинга». В интервью испанским СМИ Матьё не исключил, что будет праздновать гол в ворота каталонской команды в матче группового этапа Лиги чемпионов между этими командами, если ему удастся отличиться. Французский футболист подчеркнул, что уважает бывших партнёров по команде и болельщиков сине-гранатовых, а праздновать свой гол будет назло президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу и спортивному директору Роберту Фернандесу. Матьё объяснил свои слова тем, что Бартомеу и его сотрудники обошлись с ним не по-человечески. Правда, ему забить не удалось, а «Спортинг» на своём поле проиграл (0:1).
«Я желаю Матьё всего наилучшего. Пусть дела у него складываются хорошо. Больше мне нечего сказать на этот счёт», — цитирует Фернандеса TV3.