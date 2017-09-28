Мбаппе: «ПСЖ» показал, что умеет быть эффективным против топ-клубов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Баварией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
«Это только начало великой истории. Мы хотели провести большой матч против большой команды. Против „Баварии“ нужно уметь быстро адаптироваться. „ПСЖ“ показал, что умеет владеть мячом, а также быть эффективным против топ-клубов. Постараемся сохранить эту динамику и продолжать побеждать», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «ПСЖ».
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