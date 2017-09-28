Игуаин: всегда принимал решения тренера без сомнений и проблем

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сказал, что не видит никакой проблемы, если ему приходится начинать матч на скамейке запасных. Во втором туре Лиги чемпионов туринцы дома обыграли «Олимпиакос» со счётом 2:0. Игуаин вышел на замену на 60-й минуте, а на 69-й открыл счёт в матче.
«Чувствую себя как обычно. Я всегда принимал решения тренера без сомнений и проблем. Мы добыли эту победу в тяжёлой борьбе, она была крайне важна после поражения от „Барселоны“ в первом туре. Благодарю фанатов, потому что они не переставали меня поддерживать. Сегодня это было особенно важно. У нас впереди два матча против „Спортинга“, который доказал, что является отличной командой, но пока мы должны сосредоточиться на Серии А», — приводит слова Игуаина официальный сайт УЕФА.