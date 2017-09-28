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Т. Силва: «ПСЖ» добился отличной победы над фантастической «Баварией»

28 сентября 2017, четверг. 09:20 Футбол

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва прокомментировал победу над «Баварией» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов. Встрече, состоявшаяся 27 сентября завершилась в пользу парижан (3:0).

«Это была отличная победа над фантастической «Баварией» и отличным тренером, который ранее работал с нами. Мы знали, что это будет сложный матч, потому что мы хорошо знакомы с Анчелотти. В итоге «ПСЖ» заслужил победу, хотя ещё ничего в нашей группе не решено.

Мы готовились к матчу как к любому другому. «ПСЖ» хорошо играл, а когда это происходит, то и шансы увеличиваются. Каждый год мы прогрессируем. Теперь другие команды будут ещё больше уважать нас. Но нужно продолжать упорно трудиться», — цитирует Силву пресс-служба «ПСЖ».

Таблицы Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: Официальный сайт ФК "Пари Сен-Жермен" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ПСЖ Тьяго Силва
Новости. Футбол
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