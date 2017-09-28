Защитник «Базеля»: с такой игрой, как с «Бенфикой», уже всё возможно

Защитник «Базеля» Михаэль Ланг после домашнего матча с «Бенфикой» (5:0) во втором туре Лиги чемпионов поделился своими впечатлениями. Швейцарский клуб выступает в одной группе с ЦСКА и «Манчестер Юнайтед».
«Когда побеждаешь «Бенфику» со счётом 5:0, конечно, шансы увеличиваются. Нас ждут трудные матчи, в том числе с ЦСКА. Будет нелегко, хотя с такой игрой, как с «Бенфикой», уже всё возможно», — цитирует Ланга Four Four Two.
Положение команд после двух туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 6 очков. 2. «Базель» — 3. 3. ЦСКА — 3. 4. «Бенфика» — 0.
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