СМИ: Анчелотти отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» осталась без главного тренера. Как сообщает Sky Sports, Карло Анчелотти был отправлен в отставку. Официальное подтверждение пока не последовало.
Ранее стало известно, что руководство мюнхенского клуба намерено провести экстренное собрание, на котором обсудит будущее итальянского специалиста. Карло Анчелотти руководил «Баварией» с июля 2016 года. Контракт с мюнхенцами действовал до конца сезона-2018/19. Временно исполнять обязанности главного тренера будет 40-летний Вилли Саньоль.
Под руководством 58-летнего тренера «Бавария» выиграла чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды Суперкубок Германии.
Анчелотти может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»