«Ред Булл Зальцбург» одолел «Марсель», «Стяуа» переиграл «Лугано»

«Ред Булл Зальцбург» одержал победу над «Марселем» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в составе австрийской команды на 73-й минуте забил Мунас Даббур.
В параллельном матче группы I «Коньяспор» на своём поле переиграл «Виторию Гимарайнш» (2:1).
В матчах квартета G «Стяуа» на выезде одолел «Лугано» (2:1), а «Виктория Пльзень» победила «Хапоэль» из Беэр-Шевы (3:1).