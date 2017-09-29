У Балотелли родился сын в Цюрихе

У итальянского нападающего «Ниццы» Марио Балотелли родился сын в одном из медицинских учреждений Цюриха, сообщает Sky Sports Italta. Новорожденного назвали Лионом. Итальянский форвард отправился в Швейцарию после встречи с «Виттесом» (3:0) в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
Имя матери сына Балотелли неизвестно прессе. Считается, игрок встречается с девушкой из Италии, с которой футболист познакомился на отдыхе на Сардинии. Добавим, у Марио уже есть дочка Пиа, родившаяся 5 декабря 2012 года.
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