Ал. Миранчук: «Локомотив» не думал о матче с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу команды над «Фаставом» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
«В первую очередь молодцы мы, поскольку забили быстрый гол, не дали слабину, продолжили в том же духе, нагнетали и забили второй. Потом спокойно держали инициативу. О матче с „Динамо“ ни в коем случае не думали. Сбавили во втором тайме, поскольку „Фастав“ немного побежал вперёд. Мы не отошли назад, хотели забить, и пошли „качели“. Обеим командам хотелось забить.
Никогда не любил говорить о будущем. Просто есть игры, есть соперник, и надо выходить и забирать свои три очка, а там будет видно. Мы, конечно же, планируем выйти из группы и достигнуть максимально возможного результата. Не могу делать предсказание, но, конечно, планируем выдать максимум. Верим в это», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе УЕФА.
Матч 12-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и московским «Динамо» состоится 1 октября.