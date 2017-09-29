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Ал. Миранчук: «Локомотив» не думал о матче с «Динамо»

29 сентября 2017, пятница. 02:08 Футбол

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу команды над «Фаставом» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«В первую очередь молодцы мы, поскольку забили быстрый гол, не дали слабину, продолжили в том же духе, нагнетали и забили второй. Потом спокойно держали инициативу. О матче с „Динамо“ ни в коем случае не думали. Сбавили во втором тайме, поскольку „Фастав“ немного побежал вперёд. Мы не отошли назад, хотели забить, и пошли „качели“. Обеим командам хотелось забить.

Никогда не любил говорить о будущем. Просто есть игры, есть соперник, и надо выходить и забирать свои три очка, а там будет видно. Мы, конечно же, планируем выйти из группы и достигнуть максимально возможного результата. Не могу делать предсказание, но, конечно, планируем выдать максимум. Верим в это», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе УЕФА.

Матч 12-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и московским «Динамо» состоится 1 октября.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва ФК Локомотив Алексей Миранчук
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