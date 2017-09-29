Гвардиола: если «Сити» останется без титулов, это будет провал, я это понимаю

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение, что только трофеи смогут продлить его работу в стане английского клуба. В прошлом сезоне, который был для него дебютным в составе «горожан», он не смог завоевать в командой ни одного трофея.
«Глупо отрицать, что от меня ждут трофеев. О всех специалистах клубах и судят по победам, которые им удалось одержать. Если мы останемся без титулов, это будет провал, я это понимаю. Я счастлив находиться тут, хотя не знаю, что будет дальше. Это зависит от наших успехов.
Я не знаю, что произойдет в будущем, но я счастлив быть здесь. Все зависит от того, каких успехов мы добьёмся. В таких топ-клубах вас уволят, если команда заканчивает сезон без трофея», — цитирует Гвардиолу BBC.
Гвардиола: слева в защите у «Ман Сити» могут сыграть Делф, Данило и Зинченко