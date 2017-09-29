Латвийский форвард «Кёльна» Руднев завершил карьеру в 29 лет

Нападающий «Кёльна» Артём Руднев расторг контракт с клубом по собственной инициативе и завершил игровую карьеру, сообщает официальный сайт немецкой команды.
29-летний футболист, который не появлялся в составе «Кёльна» в матчах чемпионата Германии нынешнего сезона, принял решение о завершении карьеры по личным причинам.
«Мы пошли на встречу желанию Артёма. На данный момент ему нужно полностью посвятить себя личной ситуации. Мы уважаем это и, как с ним и договорились, не будем комментировать ситуацию. Хотели бы поблагодарить Артёма за преданность «Кёльну» и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — сказал спортивный директор «Кёльна» Йорг Шмадтке.
Руднев перешёл в «Кёльн» из «Гамбурга» в 2016 году. Он также известен по выступлениям за «Ганновер», «Лех», «Залаэгерсег», «Даугаву» и «Диттон». На счету Артёма два гола в 38 матчах за сборную Латвии.