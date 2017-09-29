Божович: «Арсеналу» не надо жаловаться, а нужно бороться и пытаться выиграть

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от домашнего матча 12-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
«Арсенал» ещё не забивал «Краснодару»? Это статистика, которая всегда прерывается. Надеюсь, сегодня забьём. Да, у нас есть потери, но все, кто сегодня выйдет на поле, это игроки «Арсенала». Не надо жаловаться, нужно бороться и пытаться выиграть.
Специально перед матчем с «Краснодаром» стандарты не отрабатывали. У нас есть пара игроков, хорошо играющих головой, также есть ребята, которые могут хорошо подавать. Если будет удача, забьём со стандарта. Но работа на тренировках — это одно, важны концентрация и дисциплина игроков.
Когда болельщики посещают тренировку, это всегда помогает. Наши болельщики — одни из лучших в России. Их поддержка очень важна для нас. Это очень хорошо, что после двух поражений подряд они пришли и дали нам поддержку», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Краснодар».