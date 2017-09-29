Губернатор Тульской области поздравил «Арсенал» с победой над «Краснодаром»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой над «Краснодаром» в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги.
Подопечные Миодрага Божовича в Туле победили со счётом 1:0 — единственный гол забил Лука Джорджевич.
«Вы одержали победу над одним из лидеров чемпионата, показав отличную игру в атаке и обороне. Видно, что тренерский штаб и вся команда в целом работают в правильном направлении. Желаю вам новых побед», — приводит слова Дюмина официальная страница правительства Тульской области в соцсети «ВКонтакте».
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