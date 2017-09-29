100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Губернатор Тульской области поздравил «Арсенал» с победой над «Краснодаром»

29 сентября 2017, пятница. 22:36 Футбол

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой над «Краснодаром» в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги.

Подопечные Миодрага Божовича в Туле победили со счётом 1:0 — единственный гол забил Лука Джорджевич.

«Вы одержали победу над одним из лидеров чемпионата, показав отличную игру в атаке и обороне. Видно, что тренерский штаб и вся команда в целом работают в правильном направлении. Желаю вам новых побед», — приводит слова Дюмина официальная страница правительства Тульской области в соцсети «ВКонтакте».

Божович: кого интересует содержание игры? Самым главным было набрать три очка
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Краснодар
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
23:38 «Монако» на 92-й минуте упустил победу над «Монпелье»
23:26 В Тбилиси состоялся матч с участием звёзд футбола, организованный Каладзе
23:25 «Шальке» и «Байер» не выявили победителя
23:06 Матч «Локомотив» — «Динамо» начнётся с минуты молчания в память об Арифуллине
23:05 Шалимов: «Краснодар» создал «Арсеналу» комфортные условия, а они нам — нет
23:01 Божович: если бы «Арсенал» не терял очки, ведя в счёте, то был бы сюрпризом РФПЛ
22:55 Поле на стадионе ЧМ-2018 в Саранске засеют в октябре
22:40 Детский тренер Коноплянки: в академии «Шахтёра» мне предлагали за Женю $ 1 тыс.
22:36 Губернатор Тульской области поздравил «Арсенал» с победой над «Краснодаром»
22:31 «Арсенал» (Тула) — «Краснодар» — 1:0. Видеообзор матча
22:16 Агуэро подтвердил, что у него сломано ребро в результате аварии в Амстердаме
22:14 Мората: 2 дня отходил после Суперкубка Англии, жена хотела выгнать меня из дома
21:59 Клопп: если Анчелотти захочет продолжить, он найдёт фантастический клуб
21:51 Министр: в случае независимости каталонские клубы смогут играть в АПЛ или Лиге 1
21:40 Божович: кого интересует содержание игры? Самым главным было набрать три очка
21:38 Шалимов: «Краснодар» бездарно окончил этот отрезок. Будем думать, что делать
21:23 Тренировочную базу «Тоттенхэма» эвакуировали из-за обнаружения бомбы
21:23 «Арсенал» в Туле обыграл «Краснодар» благодаря голу Джорджевича
21:20 Салихамиджич: не беспокойтесь о «Баварии», мы выйдем из этой ситуации сильными
21:08 Олегер: призвать проголосовать за независимость Каталонии — смелый поступок Пике
20:55 Почеттино: никогда не говорил, что Кейн лучше Роналду или Месси
20:55 Уилшир: давно не чувствую себя полноценным игроком «Арсенала»
20:46 «Рубин» выбрал 10 самых памятных матчей под руководством Бердыева
20:25 Моуринью вызвали в мадридский суд по обвинению в налоговом мошенничестве
20:21 Матч с «Амкаром» станет для Бердыева 500-м на посту наставника «Рубина»
20:02 Монтелла: Анчелотти может вернуться в «Милан» и стать моим ассистентом
19:58 Тульский «Арсенал» впервые в истории забил гол «Краснодару»
19:54 Видео: предматчевый ритуал голкипера дортмундской «Боруссии» Бюрки
19:39 «Зенит» раздаёт бесплатные билеты на матчи с «Арсеналом» и «Русенборгом»
19:36 Шалимов: простуда Перейры повлияла на стартовый состав «Краснодара»
19:32 Божович: «Арсеналу» не надо жаловаться, а нужно бороться и пытаться выиграть
19:30 Конте: «Манчестер Сити» очень уверен в себе, «Челси» должен быть внимателен
19:25 Самедов: «Спартак» выстоял с «Ливерпулем», это создаст хороший эмоциональный фон
19:16 Каррера: порой Фернандо допускает ошибки, но так бывает. Сам с этим сталкивался
19:12 Каррера: не удивлён, что Ещенко стал лучшим игроком в матче с «Ливерпулем»
18:51 Самедов: если бы попросил Черчесова об отдыхе, мне бы ответили: отдохни навсегда
18:37 Каррера: Аленичев назвал Пашалича средним игроком? В следующий раз позвоню ему
18:25 Каррера: к игре с «Уралом» надо подойти с той же злостью, как перед «Ливерпулем»
18:23 Полузащитник «Шахтёра» Марлос получил временное удостоверение гражданина Украины
18:23 «Арсенал» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд
18:20 Каррера: у Пашалича мышечная усталость, решили, что ему нужно отдохнуть
18:15 Стала известна причина смерти Арифуллина
18:14 Баскетболист Карасёв: внутри на «Крестовском» не так, как пишут
18:02 Кокорин, Кришито и Фернандеш включены в команду недели Лиги Европы
17:58 Фанаты «Кёльна» и «Црвены Звезды» устроили массовую драку после матча
Все новости RSS
Партнерский контент