А. Давыдов: «Крылья Советов» должны играть в РФПЛ

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов после поражения от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 16-го тура ФНЛ выразил мнение, что самарской команде место в дивизионе рангом выше.
«Мы сегодня неплохо играли. В матче против известных футболистов соперника ребята показали характер. Да, мы допускали ошибки, не забили пенальти. Со стороны «Крыльев» шло хорошее давление, хозяева уверенно контролировали мяч. Мы же начали спешить. А спешка к хорошему не приводит. Я ребятам говорил, что атаки мы должны заканчивать внизу. Желаю удачи «Крыльям». У вас хорошие задачи. Такой город, как Самара, должен иметь хорошую команду и играть в Премьер-Лиге», — цитирует Давыдова официальный сайт «Крыльев Советов».
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