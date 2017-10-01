Калешин — о Гогниеве: невозможно эксплуатировать человека постоянно

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (1:0) в выездном матче ФНЛ. Форвард Спартак Гогниев вошел в игру на 62-й минуте.
«Давно мы не выигрывали, но сегодня команда отдала все силы. Тяжелый и очень напряженный матч. Но я считаю, что и до забитого мяча мы контролировали игру. После гола «Авангард» перехватил инициативу и в концовке устроил штурм, но мы с честью его выдержали. На мой взгляд, мы были ближе к победе. И те старание и самоотдача, которые команда сегодня проявила, были вознаграждены победой.
Почему Спартак Гогниев начал матч на скамейке запасных? Невозможно эксплуатировать человека постоянно. Спартак не прошел с нами предсезонную подготовку и сразу же после прихода провел несколько матчей от звонка до звонка. Потому сегодня было принято решение выпустить с первых минут более «свежих» футболистов», — цитирует тренера сайт ФНЛ.