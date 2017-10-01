«Кристал Пэлас» стал второй командой АПЛ, проигравшей семь стартовых матчей

Поражение «Кристал Пэлас» от «Манчестер Юнайтед» (0:4) в седьмом туре английской Премьер-лиги позволило коллективу Роя Ходжсона приблизиться к ряду исторических антирекордов. «Орлы» стали второй командой, проигравшей в семи стартовых матчах АПЛ, повторив неудачи «Портсмута» в сезоне-2009/10. Однако тогда представители графства Хэмпшир прошли семиматчевый отрезок с разницей забитых и пропущенных мячей 3-13, а лондонцы пропустили 17 голов и пока не сумели поразить ворота соперников.
«Кристал Пэлас» потерпел уже восьмое поражение кряду без забитых голов с учётом прошлого сезона, повторив серию неудач «Хартпула» в 1970 и 1993 годах, а также «Сандерленда» (1997).
Если «орлы» не сумеют поразить ворота «Челси» в следующем туре, то они повторят антирекорд клуба «Галифакс Таун» — футболисты этой команды не забивали голов в восьми стартовых матчах в сезоне-90/91.