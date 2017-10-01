Мещеряков: «Локомотив» потихонечку набрал форму. Посмотрите, какая борьба!

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу над «Динамо» (3:0) в матче 12-го тура РФПЛ.
«Думаю, что команда потихонечку набрала форму. Есть командный дух. Ребята почувствовали, что они могут играть в комбинационный футбол. Каждый борется невзирая на счёт. Посмотрите, какая борьба! Думаю, от этого и есть результат. Ребята сами получают удовольствие и дают это удовольствие зрителям.
Думаю, «Динамо» надо прибавлять. Сегодня счёт на табло – 3:0. Принципиально не комментирую игру соперника. Они тоже бились, наверняка хотели достичь определённого результата, но у них не получилось. У нас получилось больше», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионат» Даниил Бороздин.
Сёмин: получал удовольствие с 1-й по 90-ю минуту, «Локомотив» был очень хорош