Обамейянг: не жалею, что не перешёл в «ПСЖ», а АПЛ меня никогда не привлекала

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг не жалеет, что остался по окончании предыдущего сезона в своём нынешнем клубе. В услугах габонского футболиста был заинтересован не один европейский клуб, в частности «ПСЖ».
«Я совсем не жалею, что не перешёл в «ПСЖ». Более чем доволен тем, что остался в «Боруссии». Чувствую себя в этом клубе отлично, «Боруссия» как семья для нас. Продление контракта с «Боруссией?» Всё возможно, посмотрим после сезона, как будут развиваться события. Что же касается АПЛ, то, честно говоря, она меня никогда не привлекала», — цитирует игрока TF1.
Контракт Обамейянга с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.
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