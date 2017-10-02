Бывший директор «Наполи»: думаю, «Милан» уже жалеет о покупке Бонуччи

Экс-директор «Наполи» Пьерпаоло Марино считает, что «Милан» не должен был покупать у «Ювентуса» защитника Леонардо Бонуччи, а лучше бы усилился топ-нападающим. Функционер считает, что руководство россонери уже жалеет о переходе 30-летнего футболиста.
«Я думаю, что «Милан» уже сожалеет о покупке Бонуччи. Монтелла не хотел переключаться на игру в три защитника, но с приходом Бонуччи он был вынужден изменить планы. Я думаю, если Мирабелли и Фассоне смогли бы вернуть время назад, они бы не потратили эти деньги на Бонуччи, а усилились бы топ-нападающим», — сказал Марино в эфире Rai Sport.
Во время летнего трансферного окна «Милан» заплатил «Ювентусу» за Бонуччи € 42 млн. Миланцы после семи туров набрали 12 очков и занимают 7-е место. Таблица доступна на «Чемпионате».