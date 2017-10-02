Шунин попросил болельщиков поддержать «Динамо» в непростой момент

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин после поражения от «Локомотива» в матче 12-го тура РФПЛ 0:3 пообщался с болельщиками бело-голубых, попросив их поддержать команду в непростой момент. Встреча между двумя московскими клубами состоялась 1 октября.
«Мы понимали, что «Локомотив» — команда, которая играет в комбинационный футбол, бежит вперёд, футболисты хорошо подключаются. Последний матч в Лиге Европы они выиграли. С другой стороны, мы знали, что они уже проигрывали дома – «Амкару» и «Тосно», которое борется за выживание. Готовились к тяжёлой игре. В самом матче старались опускаться чуть ниже, ждать, когда соперник потеряет мяч, и на контратаках выбегать. Не всё получилось.
О чём говорил с болельщиками после матча? Я сам подошёл к болельщикам на выходе со стадиона, и у нас состоялся разговор. Речь была о том, что конкуренты набирают очки, и в этом туре они нас обошли. Болельщики сказали: «Мы приходим на трибуну и болеем за вас, как в последний раз». Их беспокоит то, на каком месте мы находимся. Конечно, это никому не нравится, в том числе и игрокам. Болельщики высказали своё мнение о нашей игре. Имеют право.
Я попросил, чтобы они поддержали команду в непростой момент. Ситуация не плачевная, впереди ещё много игр. Следующий матч – очная ставка со «СКА-Хабаровск», который находится рядом в таблице. Я, как и вся команда, понимаю болельщиков – мы сами создали себе непростую ситуацию. Но в наших силах исправить это. Часто после неудачных игр бывают положительные результаты. Надо двигаться вперёд. Мы видим, как болельщики поддерживают нас на трибуне – хочется сказать им спасибо и порадовать результатами", — рассказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
После 12 туров «Динамо», набрав 10 очков, занимает 15-е место. Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».