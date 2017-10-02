100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шунин попросил болельщиков поддержать «Динамо» в непростой момент

2 октября 2017, понедельник. 13:24 Футбол

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин после поражения от «Локомотива» в матче 12-го тура РФПЛ 0:3 пообщался с болельщиками бело-голубых, попросив их поддержать команду в непростой момент. Встреча между двумя московскими клубами состоялась 1 октября.

«Мы понимали, что «Локомотив» — команда, которая играет в комбинационный футбол, бежит вперёд, футболисты хорошо подключаются. Последний матч в Лиге Европы они выиграли. С другой стороны, мы знали, что они уже проигрывали дома – «Амкару» и «Тосно», которое борется за выживание. Готовились к тяжёлой игре. В самом матче старались опускаться чуть ниже, ждать, когда соперник потеряет мяч, и на контратаках выбегать. Не всё получилось.

О чём говорил с болельщиками после матча? Я сам подошёл к болельщикам на выходе со стадиона, и у нас состоялся разговор. Речь была о том, что конкуренты набирают очки, и в этом туре они нас обошли. Болельщики сказали: «Мы приходим на трибуну и болеем за вас, как в последний раз». Их беспокоит то, на каком месте мы находимся. Конечно, это никому не нравится, в том числе и игрокам. Болельщики высказали своё мнение о нашей игре. Имеют право.

Я попросил, чтобы они поддержали команду в непростой момент. Ситуация не плачевная, впереди ещё много игр. Следующий матч – очная ставка со «СКА-Хабаровск», который находится рядом в таблице. Я, как и вся команда, понимаю болельщиков – мы сами создали себе непростую ситуацию. Но в наших силах исправить это. Часто после неудачных игр бывают положительные результаты. Надо двигаться вперёд. Мы видим, как болельщики поддерживают нас на трибуне – хочется сказать им спасибо и порадовать результатами", — рассказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

После 12 туров «Динамо», набрав 10 очков, занимает 15-е место. Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Актив фанатов «Динамо» прекратит поддержку до встречи с командой и руководством
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
13:44 Пике, оговорившись, назвал федерацию футбола Испании хунтой, но извинился
13:44 Шунин: не нужно драм, разговоров о том, что всё пропало
13:25 Сарри недоволен, что Мартинес вызвал Мертенса в сборную Бельгии
13:24 Шунин попросил болельщиков поддержать «Динамо» в непростой момент
13:22 «Динамо»: у Соу разрыв внутреннего мениска, восстановление — 6-8 недель
13:21 Паредес: «Зенит» был лучше «Анжи», сказалось качество поля и усталость
13:19 Всероссийский конкурс волонтёрских проектов ЧМ-2018 стартует 20 октября
13:09 Де Росси может пропустить матчи сборной Италии из-за проблем с мениском
13:07 Стали известны судьи, которые обслужат матчи россиян с Южной Кореей и Ираном
12:56 «Зенит» возобновит тренировки 6 октября
12:44 Кубок чемпионата мира увидели более 15 тыс. жителей Уфы
12:38 14 и 22 октября состоится 10-й Кубок памяти «20 октября»
12:34 Вернблума на неделю освободят от нагрузок в ЦСКА
12:30 Кокорин снова сосал палец, фанаты просили сыграть за них. Фото «Анжи» – «Зенит»
12:27 Головин пропустит около двух недель и будет восстанавливаться на базе ЦСКА
12:17 Конте: Де Брёйне – топ-игрок, не знаю, что случилось у него в «Челси»
12:17 Экс-игрок «Динамо» Данилявичюс стал главой литовской футбольной федерации
12:05 Хачериди — о ничьей с «Зарёй»: после матча взялись за голову, все были в шоке
12:00 Миньоле: «Ливерпуль» заслуживал победы в матче с «Ньюкаслом»
11:55 Селезнёв: в Турции инфраструктура хорошая, кроме ресторанов, баров и дискотек
11:30 А. Глеб: переход в «Барселону» — не ошибка, ошибка всё, что было потом
11:22 В матче памяти Валерия Маслова встретились «Динамо» и ЦСКА
11:15 Исполнительный директор «Ювентуса»: не думаю, что зимой совершим большие покупки
10:55 Инсинье: сборная Италии не боится стыковых матчей, мы хотим сыграть на ЧМ-2018
10:53 Куман не имеет претензий к самоотдаче игроков «Эвертона»
10:47 Бывший директор «Наполи»: думаю, «Милан» уже жалеет о покупке Бонуччи
10:34 Марлос: где скажут играть, там и буду приносить пользу сборной Украины
10:32 Де Брёйне призвал «Манчестер Сити» не расслабляться
10:12 Роббен: в молодёжной команде моих детей тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию»
10:00 Веденеев: «Зенит» посчитал «Анжи» слабой командой, не ожидал такой наглости
09:55 Эффенберг раскритиковал руководство «Баварии» из-за Анчелотти
09:54 Клопп считает, что «Ливерпуль» по-прежнему претендует на чемпионский титул
09:53 Перес: Роналду бьёт все рекорды, поскольку имеет ген «Реала»
09:50 «Челси» следит за 19-летним игроком «Стяуа» Команом с отступными в € 100 млн
09:46 Рибери из-за травмы может пропустить 2-3 месяца
09:45 Конте признался, что в Италии защитить титул проще, чем в Англии
09:27 «Ювентус» не стал покупать Гомеша у «Барселоны» из-за высокой зарплаты игрока
09:07 Мюллер: «Бавария» не показывает игры надлежащего уровня
09:04 Желудков: «Зениту» проще громить «Спартак», чем играть с клубами из нижней части
09:00 «Локомотив» лидирует в «чемпионате Москвы» после первого круга, «Спартак» — 4-й
09:00 Фернандеш и Беленов претендуют на звание MVP 12-го тура РФПЛ
08:56 Бутрагеньо: с тех пор как Иско в «Реале», он с каждым годом прогрессирует
08:44 Паредес, Ригони и Маммана вызваны в сборную Аргентины на игры с Перу и Эквадором
08:34 Флоренци: победив «Милан», «Рома» послала сигнал
08:33 Рибери: наверное, у меня травма наружной коллатеральной связки колена
Все новости RSS
Партнерский контент